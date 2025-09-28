「ロッテ３−４日本ハム」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが接戦を落とし２連敗を喫した。

先発の小島は８回１０安打４失点で１０敗目。四回に山県のライナーを左膝に受けるアクシデントがあったが、治療後に再登板。１点リードの七回、１死一、三塁とされ、レイエスに同点右犠飛を浴びると、続投した八回には連打で無死一、三塁のピンチを招き、山県に決勝左犠飛を浴びた。

「伊藤君もすごい良い投手なのでその投手から味方が頑張って３点取ってくれたんですけど、自分が要所要所の球が甘くなってしまった。単純に４点取られてしまったというのが敗因だと思うので…悔しいです」とコメントした。

日本ハム戦は２１日に敵地で六回途中７失点ＫＯされていた。「先週やられているので、やりかえせるように頑張ります」と決意のマウンドだったが、リードを守れなかった。

打線は１点を追う二回２死一、三塁から捕逸で同点とし、佐藤の適時二塁打で勝ち越し。同点に追いつかれた直後の四回、１死二、三塁から山口の中前適時打で再度勝ち越していた。１番に入った西川は３９度目のマルチ安打を記録した。