¡Úºå¿À¡ÛµÚÀî²íµ®¤¬»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ç£Î£Ð£Â¿·µÏ¿¡¡½÷Ë¼Ìò¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Ë´¶¼Õ¡ÖÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£²£¸Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¡¢£Î£Ð£Â¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£±£¸»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢»³ËÜ¡¢¿¹¤ËÂÐ¤·¥¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤ò¼´¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Ï¢Â³»°¿¶¡£ºÇ¸å¤ÏÀÐ°Ë¤ò¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é£±£´£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£ÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ç¼ùÎ©¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÊºäËÜ¡ËÀ¿»ÖÏº¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤«¤Ê¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½÷Ë¼Ìò¤Ë´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¡¢¥Ð¥ê¥ª¥¹¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËµÏ¿¤·¤¿£±£·¥Û¡¼¥ë¥É¤òÄ¶¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¸×£¶Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÁ´Á³¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¼¥í¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÅêµå¤Ç¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸¬µõ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ö£µ£²¡×¤È¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¾Þ¤â¼ÍÄø·÷Æâ¡£¡Ö°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö£±¡¿£³²ó¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï½àÈ÷Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î£±¥¤¥Ë¥ó¥°¡£¤¢¤Þ¤êË¾¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë£´ÈÖ¼ê¡¦´äºê¤È£µÈÖ¼ê¡¦È«¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤º°ìµó£³ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì£²¡½£´¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£¥»£µµåÃÄ¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹à´°Á´Í¥¾¡á¤òÆ¨¤·¤¿¡£