¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛÁ°ÅÄÞæ¡¡ÍðÀïÀ©¤·¤Æ£Çµ½é£Ö¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£²²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â£±£³£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢£±£²£Ò¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°æ¾åÃéÀ¯¤Î£³¥«¥É¤Þ¤¯¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤¿¤¬¡¢Àè¹Ô¤¹¤ëÃæ»³æÆÂÀ¤ò£²¼þ£²£Í¤Çº¹¤·¤¿Á°ÅÄÞæ¡Ê£²£µ¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬£³¼þ£±£Í¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ·èÃå¡£¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ëÂçÍðÀï¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¡¢ÄÌ»»£±£±²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò£Çµ½éÍ¥½Ð½é£Ö¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤Î£±¹æÄú¡¦¿·³«¹Ò¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¶¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¿¤Ó¤¬É¾È½¤Î°æ¾å¤¬£³¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£²¤Î´í¸±¤ÊÈô¤Ó½Ð¤·¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¯¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡°æ¾å¤ÎÆâ¤Ë¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÁ°ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö£²£Í¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê°æ¾å¤È¡Ë¥Ü¡¼¥È¤âÅö¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°æ¾å¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯Î®¤ì£³ÈÖ¼ê¤ÎÃæ»³æÆÂÀ¤ËÀè¹Ô¤òµö¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Äü¤á¤º¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿·ë²Ì¤¬£²¼þ£²£Í¤Îº¹¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ»³·¯¤âÂ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎäÀÅ¤Ë²ó¤ì¤¿¡×¡£¾Ç¤Ã¤¿¤êÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ã¤µ¸Î¤Î´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢£³¼þ£±£Í¤ÇÃæ»³¤È°æ¾å¤¬¤â¤Ä¤ì¤Æ¡Ê°æ¾å¤¬Ë¸³²¼º³Ê¤ÇÃæ»³¤¬Å¾Ê¤¡Ë¤«¤é¤Î£±¼þÈ¾¤ÏÆÈ¤êÎ¹¡£°æ¾å¡¢Á°ÅÄ¡¢Ãæ»³¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìàÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹öá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤¬Á°ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Ó¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤¿¤±¤É¡ÊµÈÅÄ¡ËÍµÊ¿¤µ¤ó¤è¤ê½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤¬³«¤¯¤Î¤«¤ÈÅ¸³«¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«°ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥é¤ÎÈùÄ´À°¤ò¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï´°àú¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë´°Ä´¤È¤Ê¤Ã¤¿£·£·¹æµ¡¤À¤¬¡ÖÍ½Áª¤Ï·ë¹½¶ì¤·¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤ÈÍ¥¾¡¤Ç¤¤ëÂ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÁ°ÅÄ¤Î¼êÏÓ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÄ´À°ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢½»Ç·¹¾¡Ê£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¡Ë¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¥é¤ò¿®¤¸¤¿·ë²Ì¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄ´À°ÎÏ¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¼ãÉð¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È£Ó£ÇÀïÀþ¤Ø¤Î²¥¤ê¹þ¤ß¤òÀë¸À¤·¤¿¡£