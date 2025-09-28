パ・リーグ優勝を飾ったソフトバンクは２８日、西武戦（ベルーナ）に４―１の逆転勝ちを収めて５連勝を飾った。貯金は今季最多を更新する「３４」。リーグ連覇を決めても、シ烈なチーム内競争に注目が集まっている。

熱い首位打者争いの行方だ。この日の試合前だった。小久保裕紀監督（５３）は牧原大成内野手（３２）と柳町達外野手（２８）を監督室に呼んだ。試合前時点で前者はリーグトップの打率２割９分９厘。後者が同２位の打率２割９分６厘だった。指揮官は「２人で決着つけろと（言った）。恨みっこなしで正々堂々と。お前ら２人で勝負しなさい」と伝えたという。

この日は「４番・ＤＨ」で柳町がスタメン。２打席立った後に、牧原大に代わるプランだった。柳町は２打数無安打で打率２割９分５厘、牧原大は３打数１安打で打率２割９分９厘で試合前よりも差が広がった。指揮官は今後も可能な限り平等に打席を与える方針。不公平感のないよう互いの打順も考慮し、１試合４打席以上ずつは確保できる見込みだ。

「なかなかチーム内で争えることじゃない」（小久保監督）。残り３試合、勲章を手にするのは果たして――。