スーパーで、息子が逃走！「早く止まって！！」母はヒヤヒヤ。必死に追いかけていると、店員さんが！？

小さな子連れでの買い物って、本当に大変です。子どもが大声を出したり走り回ったりしないか、勝手に商品をカゴに入れないかなど……気にすることがいっぱい！ 今回は筆者が実際に体験した、スーパーで息子と人目もはばからず追いかけっこしたエピソードをご紹介します。

突然の追いかけっこ、迷路と化すスーパー

息子と追いかけっこをしている時は、まるでスーパーが巨大な迷路のように感じました……。周りにご迷惑をおかけして申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが、人の優しさが本当に心に染みました。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年7月】

