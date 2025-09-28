ジャッジがWAR10に到達

【MLB】ヤンキース 6ー1 オリオールズ（日本時間28日・ニューヨーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は今季ここまで打率.331、53本塁打114打点をマークし、野球専門の米データサイト「ファングラフス」社のWARで10.0に到達した。自身3度目の2桁到達。「MVPにしかできないこと」「クレイジー」「インクレディブル」とコメントが寄せれられた。

ジャッジは27日（日本時間28日）の本拠地・オリオールズ戦で今季2安打1本塁打3打点をマーク。米ブックメーカー「ポリーマーケット・スポーツ」はX（旧ツイッター）で「アーロン・ジャッジがキャリア3度目となる10.0fWARを達成した。これはショウヘイ・オオタニが未だに成し遂げていないことだ」と綴った。

今季はマリナーズのカル・ローリー捕手が捕手として史上最多60本塁打をマークしている。熾烈なMVP争いを演じている中「1年目で殿堂入りする選手」「ジャッジが断トツで正真正銘のMVPだ」「MVPにしかできないこと」「ショウヘイ・オオタニが1回もできなかったこと」といった声が上がった。（Full-Count編集部）