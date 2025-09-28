娘さんたちを起こすお手伝いをしてくれる猫さんには、姉妹それぞれに合わせた起こし方があるようで…？全く違う方法で起こす猫さんの姿に、注目が集まっています。

話題となった投稿は記事執筆時点で7.6万回再生を突破し、「しっかり二人の特性を理解しててとっても賢いゾ」「お姉ちゃん、手ごわいw」といったコメントが寄せられました。

【動画：朝、２人姉妹を起こしてくれる猫→お姉ちゃんがなかなか起きなくて…あたかも母親のような『方法を変える様子』】

姉妹を起こしに

YouTubeチャンネル『靴下を履くネコアオとウメとクウ』に投稿されたのは、ほぼ毎朝ママさんに同行して、娘さんたちを起こすお手伝いをしてくれているというサイベリアンの「クウ」ちゃんの姿です。

この日も、ママさんと一緒に階段を降りて、娘さんたちが寝ている寝室へ向かったというクウちゃん。まずは、妹のもっちゃんを起こすようです。

妹もっちゃんの場合

もっちゃんの起こし方は、モッフモフなクウちゃんが隣にそっと優しく寄り添うというもの。寝起きが良いもっちゃんはすぐに起き上がっていたそうで、こんなにも素敵なモフモフ目覚ましが毎朝だなんて、羨ましすぎます…！

おはようの挨拶をするようにクウちゃんがスリスリすると、もっちゃんは笑顔を見せながらクウちゃんをなでなで。心和むひとときを過ごすふたりですが、クウちゃんのお手伝いは起こすだけではありません。起きたもっちゃんをリビングへと誘導もしてくれるのだといいます。

お姉ちゃんの場合

階段半ばで立ち止まり、リビングへ向かうもっちゃんを見届けたクウちゃんは、お姉ちゃんを起こすために再び寝室へ。そして、なかなか手強いというお姉ちゃんに、クウちゃんが取った行動はというと…。前足で背中を踏みつけるという、なんとも豪快な起こし方！

しかし、この程度ではお姉ちゃんは起きないらしく、いつも強制的にリビングへ連れて行っているそう。クウちゃんもお姉ちゃんの手強さをわかっているからこそ、この起こし方なのでしょう。きちんと理解した上で、娘さんたちの起こし方を変える賢すぎるクウちゃんなのでした。

投稿には「姉妹を起こしてくれるくうちゃん偉い♡」「この“可愛い”しか登場しない癒し動画…いいなぁ」「眠り姫を若干雑に扱うクウちゃん王子様」「クウちゃんがお姉ちゃんたちを起こしてくれるなんて羨ましいですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『靴下を履くネコアオとウメとクウ』では、今は亡き先住猫のアオくんとの日々や、クウちゃんとウメちゃんの日常の様子が投稿されています。可愛い猫さんたちと娘さんたちの姿をたくさん観ることができますよ。

