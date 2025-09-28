北山宏光“約7万人動員”全国ツアー完走 ドラム・上空クレーン…多数サプライズ演出で会場魅了【波紋-HAMON-】
【モデルプレス＝2025/09/28】北山宏光が、全11ケ所17公演で約7万人を動員した全国ツアー「HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2025『波紋-HAMON-』」のファイナル公演を、9月27日・28日の2日間にわたり、千葉／LaLa arena TOKYO-BAY（ららアリーナ 東京ベイ）で開催。ここでは、27日の模様をレポートする。
【写真】北山宏光、全国ツアーでの迫力演出
開演前に流れていたダンスミュージックのBGMが大きくなり、カラフルなライティングが会場を彩る。ダンサー、バンドメンバーが次々と登場し、ステージを覆っていた紗幕には幾何学模様の映像が映し出され、揺れる模様が波動のように広がっていく。紗幕が切って落とされると、ステージ中央の天空台に北山の姿が。ドラムを叩き「Drippin’」を歌い出す。EDMやヒップホップ、トレンドライクなメロディーなど、多彩な要素が詰まったダンサブルでクールな1曲だ。スティックで客席を指し、観客の視線を独り占めにする北山。かと思えば、顔の周りにスティックを持ってきてポーズ。ドラムスティックさえ、演出の小道具にしてしまう。これが“北山宏光”という表現者だ。
「始まりの螺旋」ではサングラスを外し、少し甘めの声をメインにした歌声を爽やかに響かせる。ステージからアリーナに伸びた花道を駆け抜け、右手を頭上で回しながら「もっと、もっと！」と呼びかける。自分のテンション、ダイナミックなサウンド、演出、ライティング、曲間の暗転の数秒間に別の場所に移動し、サプライズを繰り返す。ツアーを経て、そのタイミングが研磨されたことは間違いないが、その精度には驚きを隠せなかった。序盤のブロックだけでアリーナの観客をひとつにまとめ、テンションをマックスまでもっていった。
MCで北山は「Hey！ 元気かい？」と第一声。「改めまして北山宏光です。ありがとね」と、客席を丁寧に見回していく。バンドメンバーとも軽妙なやり取りを見せ、和やかな空気を作り出した。さらに、今回のツアーについて「『波紋-HAMON-』をみなさんに受け取ってもらえるように準備してきました」と述べた後「今回のアルバムのリリックを書くために、自分と向き合った時、あの頃の若い自分を思い出した」と語り「LONER」へ。ボサノヴァのようなバックトラックに、メロウなラップがのる洒脱なナンバーだ。続く「EYE Shadow」と、大人っぽい曲が続くブロック。艶やかさを漂わせ、繊細なファルセットやウィスパーボイスまで聞かせた。
北山のギターソロから「Never Say」へ。真っ直ぐな視線を観客に送りながら、ギターのピックスライドを決める。TRAINEEを率いてパフォーマンスしたのは、「OMG！！！」。「JAM OUT」ではサイケデリックな映像の中、アリーナ中央の長い花道を、北山とTRAINEEで埋め尽くす演出。「NE：O era」（※「O」はストローク付き）では、花道からクレーンが立ち上がる。その先端に乗り、片足を柵にかけ「まだ、いけんだろ！」と観客のテンションに、さらにエネルギーを投下していく。
この日は、スペシャルゲストとしてISSEIも登場。北山はトークで、ゲストと観客をつなぐ架け橋の役割を果たしていた。ライブは後半へ。今回のツアーのためにリアレンジしたピアノバージョンの「Just Like That」を披露した後、高低差のあるメロディーとポエトリーリーディングを織り交ぜた「Selfish」で安定したトーンを聴かせる。
暗転。ダークな和音を響かせる鍵盤。会場全体に漢字の羅列が映し出されていく。雷鳴。拍子木のようなリズム。重い石を引きずる音。曼荼羅を唱える声。様々な音が重なり、広がっていき、「奪還メラメラ」へ。ボーカルにエフェクトをかけ、ラップとメロディーのメリハリを強調した「ADrenaline」では、険しい表情で曲を表現していく。
圧巻だったのは、本編ラストを飾った「波紋-HAMON-」だ。ステージの中央にドラムセットが並び、北山がドラムを叩き始める。力強く、和太鼓を彷彿させるアプローチを見せながら、バンドサウンドとセッションしていく。次の刹那、荒ぶる書風で「波紋」と書かれた紗幕が下りてくる様は、歌舞伎や舞台の演出を彷彿とさせた。北山は「波紋-HAMON-」で、太めのローボイスを巧みに使い、ラウドなロックチューンを引っ張った。ステージから、アリーナ席に伸びた花道から再びクレーンが登場し、北山がアリーナ上空から観客と一緒に「Hey！Hey！」とシャウトを繰り返す。北山は「波紋」の紗幕を荒々しく持ち上げ、その後ろに姿を消した。演奏の最後の一音と一緒に、紗幕に北山のシルエットが浮かび上がった。
アンコールでは「JOKER」「Flores STEP」でトロッコが登場。アリーナを1周するように動いていく。スタンド席はもちろん、移動中、何度も後ろにも手を振る。全方位に自分を届けようという気持ちが見えた。ソロ作品でほとんどの作詞を手掛ける北山は、アルバム『波紋-HAMON-』の制作を振り返り、こう言葉にした。「詞を書いているときに、こうやって皆さんに会えることを思って。どう書いたら伝わってくれるのかな、と。皆さんがいなかったら、今日という日はなかったと思います。本当にありがとうございます」。
バンドを携えたツアーであったこと。シンガロングやコールアンドレスポンスの多さ。観客と一緒に拳を振り上げ、叫ぶ一体感。サプライズの連続で、多面的なエンターテイナーとしての見せ場がいくつもあったが、最大の見せ場は、クレーンに乗りアリーナ上空を飛びながらも、ロックバンド然としたサウンドで、しっかり観客をひとつにしたことだ。北山が本ツアーで示したのは、観客との新しい共鳴を作り出すことだったのかもしれない。（modelpress編集部）
01.Drippin’
02.乱心-RANSHIN-
03.COMIC
04.始まりの螺旋
05.LONER
06.EYE Shadow
07.BET
08.アマテラスヒカリ
09.Never Say
10.OMG！！！
11.JAM OUT
12.NE：O era
【ゲストコーナー】
9／27 18：00公演（ゲスト：ISSEI）
サイレントミッドナイト
GOTCHA
9／28 18：00公演（ゲスト：CLASS SEVEN）
miss you
13.Starry sky（wink first（TRAINEE））
14.Just Like That
15.Selfish
16.奪還メラメラ
17.ADrenaline
18.灰になる前に
19.小さな春
20.波紋-HAMON-
【ENCORE】
01.JOKER
02.Flores STEP
03.オズモシス
【W ENCORE】
01.逸れた流星群 ※9／28 18：00公演のみ
【Not Sponsored 記事】
【写真】北山宏光、全国ツアーでの迫力演出
◆北山宏光、多数サプライズ演出で会場魅了
開演前に流れていたダンスミュージックのBGMが大きくなり、カラフルなライティングが会場を彩る。ダンサー、バンドメンバーが次々と登場し、ステージを覆っていた紗幕には幾何学模様の映像が映し出され、揺れる模様が波動のように広がっていく。紗幕が切って落とされると、ステージ中央の天空台に北山の姿が。ドラムを叩き「Drippin’」を歌い出す。EDMやヒップホップ、トレンドライクなメロディーなど、多彩な要素が詰まったダンサブルでクールな1曲だ。スティックで客席を指し、観客の視線を独り占めにする北山。かと思えば、顔の周りにスティックを持ってきてポーズ。ドラムスティックさえ、演出の小道具にしてしまう。これが“北山宏光”という表現者だ。
MCで北山は「Hey！ 元気かい？」と第一声。「改めまして北山宏光です。ありがとね」と、客席を丁寧に見回していく。バンドメンバーとも軽妙なやり取りを見せ、和やかな空気を作り出した。さらに、今回のツアーについて「『波紋-HAMON-』をみなさんに受け取ってもらえるように準備してきました」と述べた後「今回のアルバムのリリックを書くために、自分と向き合った時、あの頃の若い自分を思い出した」と語り「LONER」へ。ボサノヴァのようなバックトラックに、メロウなラップがのる洒脱なナンバーだ。続く「EYE Shadow」と、大人っぽい曲が続くブロック。艶やかさを漂わせ、繊細なファルセットやウィスパーボイスまで聞かせた。
北山のギターソロから「Never Say」へ。真っ直ぐな視線を観客に送りながら、ギターのピックスライドを決める。TRAINEEを率いてパフォーマンスしたのは、「OMG！！！」。「JAM OUT」ではサイケデリックな映像の中、アリーナ中央の長い花道を、北山とTRAINEEで埋め尽くす演出。「NE：O era」（※「O」はストローク付き）では、花道からクレーンが立ち上がる。その先端に乗り、片足を柵にかけ「まだ、いけんだろ！」と観客のテンションに、さらにエネルギーを投下していく。
◆ISSEI、SPゲストで登場
この日は、スペシャルゲストとしてISSEIも登場。北山はトークで、ゲストと観客をつなぐ架け橋の役割を果たしていた。ライブは後半へ。今回のツアーのためにリアレンジしたピアノバージョンの「Just Like That」を披露した後、高低差のあるメロディーとポエトリーリーディングを織り交ぜた「Selfish」で安定したトーンを聴かせる。
暗転。ダークな和音を響かせる鍵盤。会場全体に漢字の羅列が映し出されていく。雷鳴。拍子木のようなリズム。重い石を引きずる音。曼荼羅を唱える声。様々な音が重なり、広がっていき、「奪還メラメラ」へ。ボーカルにエフェクトをかけ、ラップとメロディーのメリハリを強調した「ADrenaline」では、険しい表情で曲を表現していく。
圧巻だったのは、本編ラストを飾った「波紋-HAMON-」だ。ステージの中央にドラムセットが並び、北山がドラムを叩き始める。力強く、和太鼓を彷彿させるアプローチを見せながら、バンドサウンドとセッションしていく。次の刹那、荒ぶる書風で「波紋」と書かれた紗幕が下りてくる様は、歌舞伎や舞台の演出を彷彿とさせた。北山は「波紋-HAMON-」で、太めのローボイスを巧みに使い、ラウドなロックチューンを引っ張った。ステージから、アリーナ席に伸びた花道から再びクレーンが登場し、北山がアリーナ上空から観客と一緒に「Hey！Hey！」とシャウトを繰り返す。北山は「波紋」の紗幕を荒々しく持ち上げ、その後ろに姿を消した。演奏の最後の一音と一緒に、紗幕に北山のシルエットが浮かび上がった。
◆北山宏光、ファンに感謝「皆さんがいなかったら、今日という日はなかった」
アンコールでは「JOKER」「Flores STEP」でトロッコが登場。アリーナを1周するように動いていく。スタンド席はもちろん、移動中、何度も後ろにも手を振る。全方位に自分を届けようという気持ちが見えた。ソロ作品でほとんどの作詞を手掛ける北山は、アルバム『波紋-HAMON-』の制作を振り返り、こう言葉にした。「詞を書いているときに、こうやって皆さんに会えることを思って。どう書いたら伝わってくれるのかな、と。皆さんがいなかったら、今日という日はなかったと思います。本当にありがとうございます」。
バンドを携えたツアーであったこと。シンガロングやコールアンドレスポンスの多さ。観客と一緒に拳を振り上げ、叫ぶ一体感。サプライズの連続で、多面的なエンターテイナーとしての見せ場がいくつもあったが、最大の見せ場は、クレーンに乗りアリーナ上空を飛びながらも、ロックバンド然としたサウンドで、しっかり観客をひとつにしたことだ。北山が本ツアーで示したのは、観客との新しい共鳴を作り出すことだったのかもしれない。（modelpress編集部）
◆セットリスト
01.Drippin’
02.乱心-RANSHIN-
03.COMIC
04.始まりの螺旋
05.LONER
06.EYE Shadow
07.BET
08.アマテラスヒカリ
09.Never Say
10.OMG！！！
11.JAM OUT
12.NE：O era
【ゲストコーナー】
9／27 18：00公演（ゲスト：ISSEI）
サイレントミッドナイト
GOTCHA
9／28 18：00公演（ゲスト：CLASS SEVEN）
miss you
13.Starry sky（wink first（TRAINEE））
14.Just Like That
15.Selfish
16.奪還メラメラ
17.ADrenaline
18.灰になる前に
19.小さな春
20.波紋-HAMON-
【ENCORE】
01.JOKER
02.Flores STEP
03.オズモシス
【W ENCORE】
01.逸れた流星群 ※9／28 18：00公演のみ
【Not Sponsored 記事】