今年も登場ーーーッッ！！【スタバ】次飲みたい♡「季節限定ドリンク」

【スターバックス】に登場しているビバレッジの中から、今回はラテ系の「季節限定ドリンク」に注目！ 秋を彩る一杯に加えて、リバイバルで再登場したドリンクも、季節のおすすめとしてラインナップしています。今回はカフェタイムに気分転換がてら味わいたい、ムースをのせたラテをご紹介します。

きめ細やかなムースがのった「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」

ほうじ茶 × 焼き芋を合わせた、アイスのみで味わえるこちら。きめ細やかなムースがのっており、味わいのまろやかさを引き立てそうです。公式サイトによれば「焼き芋風味のソース」や「焼き芋の皮をイメージしたパウダー」を加えた本格派。心落ち着くような和の風味が堪能できそうです。@j.u_u.n__starbucksさんのように「キャラメルソース追加」にカスタマイズするのもいいかも。

リバイバルした大人気ドリンク！「チョコレート ムース ラテ」

「今年も登場」と@j.u_u.n__starbucksさんが紹介するチョコ系のラテ。「アーモンドミルクに変更」「ブロンドエスプレッソに変更」「チョコレートソース追加 カップ内側とムース上に」とカスタマイズして味わったようです。公式サイトによると「アーモンドとヘーゼルナッツのソース」が使われた贅沢仕立て。その日の気分によって、ホットかアイスを選べるのも嬉しいポイントです。「過去2年の大人気商品がリバイバル」（公式サイトより）した話題のドリンクを、ぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino