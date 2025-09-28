±Æ»³Í¥²Â¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼3²èÌÌ¤ÇÆ±»þ»ëÄ° ¶¦±é¼Ô¤«¤é¥¿¥ì¥³¥ß¡ÖËÜÅö¤ËÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ú¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/28¡Û½÷Í¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¡Ê10·î6Æü¤è¤êËè½µ·îÍË¤è¤ë11»þ6Ê¬¡Á¡Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¶¦±é¤Î¿å¾å¹±»Ê¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤é¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£±Æ»³¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Î»Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿å¾å¹±»Ê¤éÅÐ¾ì¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×²ñ¸«¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º
Æ±ºî¤Ç¡¢ÃÏÌ£¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ª¾îÍÍ¡¦Î¤¸«Æà¡¹¤ò±é¤¸¤ë±Æ»³¤Ï¡Öºòº£¤Î±ÇÁüÊ¸²½¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê±Ç²è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Õ¥¡¥¹¥È²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¡¦¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»¤¯³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê´êË¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5Ç¯¸å10Ç¯¸å¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤¢¤ÎºîÉÊ¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¹Í»¡Í×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¤ê¸ÄÀ¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£²¿¤Ç¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©²¿¤Ç¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Í¾Çò¡¦Í¾±¤¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Å¤¯¤ê¤ò³§¤µ¤ó¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Å·ºÍ¡¦¿ÀÆ¸¤À¤È»×¤¦¿Í¤ò»Ø¤µ¤¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢±Æ»³¤ËÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊý¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤òÆ±»þ¤Ë3²èÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢Á´ÉôÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡©ËÍ¤Ï1²èÌÌ¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿±Æ»³¤Ï¡ÖÌÜ¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤«¤é¡¢±¦ÌÜ¤Èº¸ÌÜ¤È¡¢¤¢¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Î3¤Ä¡Ê¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¶Ã¤¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤òÌÀ¤«¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦±é¤¹¤ëºäÅì¡¢Ë¾·îÊâ¡¢ÌÄ³¤Í£¡¢Çë¸¶¸î¡¢¹â¶¶´¦¤â½ÐÀÊ¤·¡¢Ë¾·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ Âç³ØÀ¸¤ÎÅÔÀ®·õÇ·²ð¡Ê¿å¾å¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÆ±Î½¡¦¿åÄ®¤³¤È¤ß¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤é8¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡±Æ»³Í¥²Â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò3²èÌÌ¤ÇÆ±»þ»ëÄ°
¢¡¿å¾å¹±»Ê¼ç±é¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×
