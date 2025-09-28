¡ÖÂÎ¥Ç¥«¡Ä¡×ÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡T¥·¥ã¥Ä±Û¤·¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÆùÂÎÈþ¤ËÁûÁ³¡Ö¤³¤ÎÇ÷ÎÏ¡×
ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÏ¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£14ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿27Æü¡¢ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤Ï´ÑÀï¤¹¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»Ñ¤¬±Ç¤ê¤³¤ß¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½½Î¾»°ËçÌÜ¡¦¶ÓÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ÈÁ°Æ¬½½»ÍËçÌÜ¡¦Ä«¹ÈÎ¶¡Ê¹âº½¡Ë¤Î¼èÁÈÁ°¤À¡£
¡¡Åì´ó¤ê¤ÎµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕÆüËÜÂç²ñ¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¡¢À¤³¦¤ËÄ©¤ó¤ÀÊ¡²¬·ø¼ù¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¶ÚÆù¼Á¤ÎÆùÂÎ¡£È¯¸«¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÎ¥Ç¥«¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤ÎÇØÃæ¤¹¤´¤¤¡×
¡Ö°ìÈ¯¤ÇÊ¡²¬¤µ¤ó¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤µ¤¹¤¬¸µÆüËÜÂåÉ½¡¢Æó¤ÎÏÓ¶ÚÆù¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤«¡ª¡ª¡×
¡Ö°úÂà¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÇ÷ÎÏ¡×
¡¡Ê¡²¬¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤·ÊÙ³Ø¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
