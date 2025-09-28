34.8万再生されSNSで注目を浴びているのは、保護された子猫のビフォーアフター。変化した毛の“ボリューム”に、視聴者から「いきなりモフってて笑ってしまいました」「天使が大天使になってしもうとるやん」などのコメントが寄せられています。

【動画：ぱやぱや毛の小さな子猫が保護されて…５年が経った結果】

保護された子猫は？

TikTokアカウント「なっく」に投稿されたのは、保護された子猫の「当時の姿」と「5年後の姿」。親猫に置いていかれてしまい、マンションの排水溝で放置されていたところを投稿主さんが保護したのだそうです。

子猫はまだ小さく、毛はぱやぱや。どこか頼りない表情をしていたとのこと。耳の外側と鼻の周辺の色が黒っぽく、他はほぼ白い毛色だったそうです。このまま大人になるのかな、と思いきや…？

ボリュームが大幅にアップ

「ぺぺちゃん」と名付けられた子猫は、すくすくと成長。子猫時代から想像もできないほどボリュームアップ！ぱやぱやだった毛はふわっふわになり、とってもゴージャスになったそう。

特に冬毛のときはからだの輪郭がわからないほどもふもふになるのだとか。

また顔の黒っぽい箇所が増え、耳と顔のほとんどが“焦げた”状態に。ほぼ真っ黒な顔にきゅるっとしたまん丸の目が浮かぶ美しい猫へと成長したのでした！

幸せに暮らすぺぺちゃん

現在は投稿主さんのご実家で、他の保護猫たちと幸せいっぱいに暮らしているというぺぺちゃん。人見知りではあるようですが、投稿主さんが指を差し出せば飛びついてくるほど甘えん坊に育っているようです。

母猫に置いていかれてしまうというかわいそうな生い立ちではありますが、優しい投稿主さんに保護されることで、現在は心が満たされているはず。安心できるおうちで、賑やかで楽しい毎日を送ってくださいね。

ぺぺちゃんのビフォーアフターを見届けた視聴者からは、「元野良さんなんて思えない」「血統書付きっぽいくらい綺麗」「毛並みとかゴージャス」などのコメントが集まっています。ほれぼれするほどの美猫ちゃんですよね！

TikTokアカウント「なっく」には、ぺぺちゃんがサロンに連れて行ってもらったときの様子や「夏毛・冬毛」のバージョン違いなどの姿も見られますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「なっく」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。