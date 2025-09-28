グラビアアイドル・髙野真央（22）が、9月22日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】Tシャツもぱっつぱつ！ボリュームたっぷりだ

今年の3月に同誌でグラビアデビューし、キャリア半年で早くも3度目の登場となった。同誌と同日にリリースされたデジタル作品、「週プレ プラス!」アザーカット集のタイトルは「ガチ恋不可避～prologue～」。グラビアでもボリュームたっぷりの「ガチ恋不可避」な大人ボディを見せつけている。



撮影は鹿児島、宮崎で行った。自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載し「とっても素敵な場所でした。鹿児島は夕日がとっても綺麗でした また行ってみたいな～～」と振り返った。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。同誌の9月1日発売号で表紙を飾った、同じ事務所の溝端葵（24）と大の仲良しであることも明かした。「この前もうちに泊まりに来て、朝までライブ配信でしゃべり続けてました。葵ちゃんは本当に体力がすごい」と驚いていた。



同号ではエリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）が表紙＆巻頭を担当。新谷姫加、白濱美兎、藤乃あおい、杉本萌、白川のぞみも登場している。



（よろず～ニュース編集部）