¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê£²£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¤¬µåÃÄ¿·µÏ¿¤Î£´£µ¥Û¡¼¥ë¥É¡Ê£È¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££´£´£È¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿£±£²Ç¯»³¸ýÅ´Ìé¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡£´¡½£´¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î£¸²ó¤«¤é£µÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¡¦Ä¹²¬¤ËÃæÁ°°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢µ¾ÂÇ¤È£´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤Ø¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥¹¥Ê¤ò£±£µ£´¥¥í¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç±¦Èô¡£ºÇ¸å¤ÏÆâ»³¤ò¹â¤á£±£µ£·¥¥í¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤ÆÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÂ´£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï´û¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¶£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¤³¤ì¤Çºå¿À¡¦µÚÀî¤ËÊÂ¤Ö¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£´£µ£È¤È¤·¤¿¡£