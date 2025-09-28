北山宏光、7万人動員の全国ツアーが終幕「皆さんがいなかったら、きょうという日はなかった」【セットリスト】
歌手・俳優の北山宏光が、27日、28日の2日間にわたって、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで全国ツアー『HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2025「波紋-HAMON-」』のファイナル公演を開催。全国11会場17公演で約7万人を動員したツアーが幕を閉じた。ここでは、27日公演の模様をレポートする。
【ライブ写真】ドラムスティックを華麗に扱う北山宏光など多数
開演前、流れていたダンスミュージックのBGMが大きくなると、カラフルなライティングが会場を彩った。ダンサー、バンドメンバーが次々と登場し、ステージを覆っていた紗幕には、幾何学模様の映像が映し出された。揺れる模様が波動のように広がり、紗幕が切って落とされると、ステージ中央の天空台に北山が登場。ドラムを叩き、「Drippin’」を歌い出した。EDMやヒップホップ、トレンドライクなメロディーなど、多彩な要素が詰まったダンサブルでクールな1曲を披露し、スティックで客席を指し、観客の視線を独り占めに。顔の周りにスティックを持ってきてポーズをとるなど、ドラムスティックさえ演出の小道具にしていた。
「始まりの螺旋」ではサングラスを外し、少し甘めの声をメインにした歌声を爽やかに響かせた。ステージからアリーナに伸びた花道を駆け抜け、右手を頭上で回しながら「もっと、もっと！」と呼びかけ。曲間の暗転の数秒間に別の場所に移動し、サプライズを繰り返した北山は、序盤のブロックだけでアリーナの観客をひとつにまとめ、テンションをマックスまでもっていく手腕を見せつけた。
MCでは「Hey！元気かい？」と第一声を放ち、「改めまして北山宏光です。ありがとね」と、客席を見渡した。バンドメンバーとも軽妙なやり取りを見せ、和やかな空気を作り出した。さらに、今回のツアーについて「『波紋-HAMON-』をみなさんに受け取ってもらえるように準備してきました」と述べ、「今回のアルバムのリリックを書くために、自分と向き合った時、あの頃の若い時分を思い出した」と語り「LONER」へ。ボサノヴァのようなバックトラックに、メロウなラップがのる洒脱なナンバーを奏でた。続く「EYE Shadow」と、大人っぽい曲が続くブロックでは、艶やかさを漂わせ、繊細なファルセットやウィスパーボイスまで聞かせた。
北山のギターソロから「Never Say」へ。まっすぐな視線を観客に送りながら、ギターのピックスライドを決め、TRAINEEを率いてパフォーマンスしたのは「OMG!!!」。「JAM OUT」ではサイケデリックな映像の中、アリーナ中央の長い花道を、北山とTRAINEEで埋め尽くした。「NE:O era（※O＝スラッシュオー）」では、花道からクレーンが立ち上がった。その先端に乗り、片足を柵にかけ「まだ、いけんだろ！」と観客のテンションに、さらにエネルギーを投下していった。
この日は、スペシャルゲストとしてISSEIも登場。北山はトークで、ゲストと観客をつなぐ架け橋の役割を果たしていた。
ライブ後半では、今回のツアーのためにリアレンジしたピアノバージョンの「Just Like That」を披露した後、高低差のあるメロディーとポエトリーリーディングを織り交ぜた「Selfish」で安定したトーンを聴かせた。
暗転し、ダークな和音が響く中、会場全体に漢字の羅列が映し出されていく。雷鳴、拍子木のようなリズム、重い石を引きずる音、曼荼羅を唱える声などさまざまな音が重なり、「奪還メラメラ」へ。ボーカルにエフェクトをかけ、ラップとメロディーのメリハリを強調した「ADrenaline」では、険しい表情で曲を表現した。
圧巻だったのは、本編ラストを飾った「波紋-HAMON-」。ステージの中央に、ドラムセットが並び、北山がドラムを叩き始めた。力強く、和太鼓を彷彿させるアプローチを見せながら、バンドサウンドとセッション。荒ぶる書風で「波紋」と書かれた紗幕が下りてくるさまは、歌舞伎や舞台の演出を彷彿（ほうふつ）とさせた。北山は「波紋-HAMON-」で、太めのローボイスを巧みに使い、ラウドなロックチューンを引っ張った。ステージから、アリーナ席に伸びた花道から、再びクレーンが登場し、アリーナ上空から観客と一緒に「Hey！Hey！」とシャウトを繰り返した北山。「波紋」の紗幕を荒々しく持ち上げ、その後ろに姿を消し、演奏の最後の一音と一緒に、紗幕に北山のシルエットが浮かび上がった。
アンコールでは「JOKER」「Flores STEP」でトロッコが登場。アリーナを1周するように動いた。スタンド席はもちろん、移動中、何度も後ろにも手を振る。全方位に自分を届けようという気持ちが見えた。ソロ作品でほとんどの作詞を手掛ける北山は、アルバム『波紋-HAMON-』の制作を振り返り「詞を書いているときに、こうやって皆さんに会えることを思って。どう書いたら伝わってくれるのかな、と。皆さんがいなかったら、きょうという日はなかったと思います。本当にありがとうございます」と伝えた。
【セットリスト】
1 Drippin’
2 乱心-RANSHIN-
3 COMIC
4 始まりの螺旋
5 LONER
6 EYE Shadow
7 BET
8 アマテラスヒカリ
9 Never Say
10 OMG!!!
11 JAM OUT
12 NE:O era（※O＝スラッシュオー）
ゲストコーナー
27日公演（ゲスト：ISSEI）
「サイレントミッドナイト」
「GOTCHA」
28日公演（ゲスト：CLASS SEVEN）
「miss you」
13 Starry sky（wink first）
14 Just Like That
15 Selfish
16 奪還メラメラ
17 ADrenaline
18 灰になる前に
19 小さな春
20 波紋-HAMON-
ENCORE
1 JOKER
2 Flores STEP
3 オズモシス
W ENCORE
1 逸れた流星群※28日公演のみ
