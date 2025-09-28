Aqua Timez、フジ火9『新東京水上警察』で主題歌担当 “最後”の書き下ろし曲に「光栄に思います」【コメントあり】
5人組バンド・Aqua Timezが、10月7日スタートのフジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜 後9：00 ※初回は15分拡大）の主題歌を担当することが発表された。本作のために書き下ろした楽曲「if you come」を提供する。
【写真】緊張の表情!?…船の操縦を披露する山下美月
この情報は、本日行われたAqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」兵庫公演にてサプライズ発表され、ライブに詰めかけたファンからも大きな歓声があがった。Aqua Timezが連続ドラマの主題歌を担当するのは、2014年以来、約11年ぶりで、フジテレビ系連続ドラマの主題歌は、自身初となる。さらに、2025年いっぱいまでの活動を宣言しているAqua Timezにとって、この楽曲が “最後の書き下ろし主題歌”となる。
主題歌『if you come』は、困難や孤独を抱えながらも希望を手放さず、愛と共鳴を原動力に歩み続ける。そんなメッセージを、メロディアスでありながらダイナミックに広がる歌とバンドサウンドで体現する一曲に仕上がっている。気になる主題歌『if you come』の音源は、10月７日（火）の『新東京水上警察』本編内で解禁！東京の水上を舞台にした大迫力のドラマに、Aqua Timezの歌声がどんな形で響き渡るのか…？
太志（Vo）、OKP-STAR（Ba）、大介（Gt）、mayuko（Key）、TASSHI（Dr）からなるロックバンド。2003年結成。2005年発売のインディーズ盤「空いっぱいに奏でる祈り」がクチコミを中心に話題を集め、80万枚を超えるセールスを記録する。2006年４月にミニアルバム「「七色の落書き」」でメジャーデビューし、さらに同年リリースのシングル「決意の朝に」「千の夜をこえて」が立て続けにヒットし、その年の「NHK紅白歌合戦」に出場した。以降、さまざまなジャンルを融合させた独特のサウンドと、エモーショナルな歌声、メロディを武器に16枚のシングルと６枚のオリジナルアルバムをリリース。2018年の年末に惜しまれながらも解散。しかしながら、2025年８月24日にデビュー20周年を迎えるにあたり、2024年7月に再結成を発表。2025年いっぱいまで活動を行う。
本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤隆太演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しいエンタメとなっている。
■Aqua Timezコメント
「このたび、フジテレビ系10月クールドラマ『新東京水上警察』の主題歌をAqua Timezが担当させていただくことになりました。楽曲タイトルは「if you come」です。本作のテーマに寄り添いながら、人と人が支え合うことで生まれる強さを音楽に込めました。水上という舞台で繰り広げられる人間模様とともに、ドラマをご覧になる皆さまの心に残る楽曲となれば幸いです。主題歌を通じて作品の世界観に少しでも彩りを添えられることを光栄に思います」
