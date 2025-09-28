¾¾Ê¿·ò¡¢ÉñÂæ½Ð±é¤«¤é¿·½ÉÄ¾¹Ô¤Ç¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐÇ®¾§¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤È¾Ð´é¤ò¡×
²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¡Ê71¡Ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É½»Í§¥Ó¥ë»°³Ñ¹¾ì¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à25¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¹ñÆâºÇÂç¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Îº×Åµ¤Ç¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð2¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¿¡£
¸½ºßÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ÖÂçµÕÅ¾¡ªÀï¹ñÉð¾ÍÀÆø¡Ê¤»¤ó¤´¤¯¤«¡¼¤Ë¤Ð¤ë¡Ë¡×½ªÎ»¸å²ñ¾ì¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤·¤Æ²Î¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö»ä¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤ä¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï½÷Í¥Â¼»³µ±À±¡Ê15¡Ë¤â½ÐÀÊ¡£¾¾Ê¿¤È°ì½ï¤Ë¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤òÍÙ¤ê¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£