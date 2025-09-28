µÜÌî¿¿¼é¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¶ìÀá4Ç¯¤Ç¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡×·à¾ìÈÇ¼Â¸½¡¢´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ
À¼Í¥µÜÌî¿¿¼é¡Ê42¡Ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡¡¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¡Êº´Æ£°Ò´ÆÆÄ¡¢10·î24Æü¸ø³«¡Ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥×¥ì¥ß¥¢´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£È¯É½¤«¤é4Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤Î·à¾ìÈÇ¤Î¼Â¸½¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡£²¶¤¿¤Á¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÅÁ¤ï¤ë¤«¤É¤¦¤«¡©¡¡¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é·à¾ìÈÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÀÊ¤ÎµÒÀÊ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡×¤Ï¡¢Ææ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ã§¹¬ÂÀÏº¤Ë¥¾¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤µ¤ì¤¿7¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¡¢¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥·¥å¥·¥å¡×¤È¤·¤Æº´²ì¸©¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£18Ç¯10¡Á12·î¤ËÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢21Ç¯4¡Á6·î¤Ë¤ÏÂ³ÊÓ¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
µÜÌî¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç±é¤¸¤¿Ã§¹¬ÂÀÏº¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£À¼Í¥¿Ø¤¬·à¾ìÈÇ¤Î¼Â¸½¤ò¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤È´î¤Ó¹ç¤¦Ãæ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¡¼¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ç¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤â»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤âÊÌ¡¹¡Ä²ñ¤¦¤Î¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤«¤Ê¡©¡¡1´ü¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¡¢ºÇ½ª²ó¤ò¸«¤Æ°ÊÍè¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£1´ü¤Î»þ¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãç¤ÏÎÉ¤¤¡×¤ÈÀ¼Í¥¿Ø¤ÎºÆ·ë½¸¤ò´î¤ó¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖåÌÌ©¤ÊÊª¸ì¤È¡¢±ÇÁü¡ÄÇ÷ÎÏ¤¬¡ª¡×¤È·à¾ìÈÇ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤«¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²ø¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«10»þ¤«¤é¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£ÂæËÜ¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¾¥ó¥Ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤¹¤ë¡¢¤ÈÆþ¤ê¸ý¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê±é¤¸¤ëÌò¤¬¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥ì¥à·Ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤ËþºÜ¡£¤É¤³¤«¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡ØµÜÌî¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤È¡Ä¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éºîÉÊºî¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡¡¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢º´²ì¸©Á´ÅÚ¤Ø¤Î¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥å¥·¥å¤ÇÍ£°ì¡¢¼«²æ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î»³ÅÄ¤¿¤¨¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ÐÀÃ¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥å¥·¥åÃ¦Âà¤òÀë¸À¤·¡¢¿¯Î¬¤ò»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
»³ÅÄ¤¿¤¨¤ò±é¤¸¤¿»°ÀÐ¶×Çµ¤¬¡¢º£¸å¤ÎÌîË¾¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Ï¤¸¤á³Æ¹ñ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¿åÌî°¦Ìò¤Î¼ïÅÄÍüº»¤Ï¡Ö1ÈÖ¤ÎÌîË¾¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂ³ÊÔ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£