第７６回毎日王冠・Ｇ２（１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）は１０月５日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われる。

チェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は２４年にオークス、秋華賞を制した２冠牝馬。秋華賞を勝った後は、ジャパンＣ（４着）、京都記念（９着）、ドバイ・シーマクラシック（６着）と不本意な結果が続いていたが、前走のしらさぎＳ・Ｇ３は復調気配を感じさせる２着。夏場も牧場で順調に調整できており、秋初戦から力を出せる態勢にある。

エルトンバローズ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は２３年の覇者で、昨年も０秒２差の３着。コース適性は申し分なく、重賞３勝目を手にして秋のＧ１戦線に弾みをつけられるか。

レーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は前走のしらさぎＳでは見せ場なく７着に敗れたが、重賞を３勝している実力馬。今回と同じコースのエプソムＣを勝っており、仕切り直しの舞台としては申し分ない。

サトノシャイニング（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）は皐月賞５着、日本ダービー４着の実績。初めて年帳場を相手に、力試しの一戦となる。