¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÃæ·Ñ¤®¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬ÌðÌî¤Ë»àµåÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¤ì¤º¹ßÈÄ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£²£¸Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬Ãæ·Ñ¤®¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â£±¡¿£³²ó¤Ç¹ßÈÄ¡££±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤ÎÎÓ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¡¢Â³¤¯ÌðÌî¤Ï±¦ÂÀ¤â¤â»àµå¡£À¶¿å¤ÎÂÇÀÊ¤ÇË½Åê¤·¡¢Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢À¶¿å¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£Â³¤¯ÂåÂÇ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ï¼«ÂÇµå¤Ë¤â¤óÀä¤·¡¢¶ÛµÞ¸òÂå¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ÎÂåÂÇ¡¦º´Æ£¤Ë»Íµå¤ò¸¥¾å¤·¡¢£±»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç»°±º´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï£±£´Æü¡¦µð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£²²ó£´¼ºÅÀ¡¢£±£µÆü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£Ëõ¾Ã¸å¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÃæ·Ñ¤®Ä´À°ÅÐÈÄ¤Ë£²»î¹çÅÐÈÄ¤·¡¢£²£¶Æü¤ËÃæ·Ñ¤®Í×°÷¤È¤·¤Æ£±·³¾º³Ê¤·¤¿¡£