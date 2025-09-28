¡Úµð¿Í¡Û£¸²óÅÐÈÄ¤ÎÂçÀª¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼½Ð¤¹¤âÌµ¼ºÅÀ¡¡Â¼¾å¤Ï¿½¹ð·É±ó
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê£²£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿£¸²ó¡¢£µÈÖ¼ê¤ÇÂçÀª¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²óÀèÆ¬¤ÎÄ¹²¬¤òÃæÁ°ÂÇ¤Ç½Ð¤·¡¢Â³¤¯ÀÖ±©¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì£±»àÆóÎÝ¤Ë¡£°ìÎÝ¤¬¶õ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢£´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤Ë¤Ï¿½¹ð·É±ó¤òÁªÂò¡£¿ÀµÜµå¾ì¤¬Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¥¹¥Ê¤òº¸Èô¡¢Æâ»³¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤áÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë£³°Ì¤Îµð¿Í¤Ï¡¢»Ä¤ê£³ÀïÁ´¾¡¤·¡¢£²°Ì£Ä£å£Î£Á¤¬£³ÀïÁ´ÇÔ¤¹¤ë¤ÈµÕÅ¾¤Ç¤Î£²°Ì¤È¤Ê¤ë¡£