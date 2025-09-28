»³¤Ë¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÄÆÍî¡¢2¿ÍÈÂÁ÷¡¡ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»ÎµÜ»Ô
28Æü¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ë¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¡¢ÃËÀ2¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÆÍî»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç¡¢28Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡Ö¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï40Âå¤ÎÃËÀµÒ¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢µÒ¤È¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬2¿Í¤Ç¾è¤ë¡Ö¥¿¥ó¥Ç¥àÈô¹Ô¡×Ãæ¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÄÆÍî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
