¹Åç¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬¼«ÂÇµå¤ÇÉé½ý¸òÂå¡¡ÀèÈ¯¡¦¹â¤ÎÉé½ý¤ËÂ³¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÏ¢Â³
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹ÅçŽ°DeNA¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤ò¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡½2¤Î7²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£Æ£Ï²¤È¤ÎÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤Ç4µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ154¥¥í¤Ë¶¯¿¶¤¹¤ë¤â¡¢º¸É¨¤Ë¼«ÂÇµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ìÌå¡Ê¤¯¤â¤ó¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¸ª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¡¦¹â¤¬3²ó¤Ë¥Ó¥·¥¨¥É¤ÎÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤¬±¦Â¼óÉÕ¶á¤òÄ¾·â¤·¤ÆÉé½ý¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áê¼¡¤°Éé½ý¸òÂå¤Ëµå¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£