¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡ÙÆÍÇ¡¡È¿·ÃµÄå¡ÉÍ½¹ð¤Ë¡ÖµÞ¤ä¤Ê¤¢¡×ÁûÁ³¡Ä2¿Í¡© ¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤Þ¤ó¤Þ¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È±£¤»¤è¡×
¡¡Âçºå¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ¹¼÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§17¡¡¢¨´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬28Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¿·ÃµÄå¡×ÅÐ¾ì¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¿·ÃµÄå¤òÍ½¹ð¡¡2¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
¡¡ÈÖÁÈX¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÃµÄå¡¢ÌÀÆü¸ø³«¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢2¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·ÃµÄå¤Ï¡ÄÌÀÆü¡¢±Ø¼þÊÕÂç·¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç½é¸ø³«¡ª¡×¤È¤·¡¢¡ÖOsaka Metro¸æÆ²¶ÚÀþ¤Ê¤ó¤Ð±Ø²þ»¥³°ÄÌÏ©20ÈÖ½Ð¸ýÉÕ¶á¡×¡Ö½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤ÎµðÂç¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Í½ÁÛ¹çÀï¤¬È¯À¸¡£¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤¹¤®¤Æw¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È±£¤»¤è¡×¡ÖµÞ¤ä¤Ê¤¢¡£¸½ÌòÃµÄåÃ¯¤â¤ä¤á¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤À¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë±Ô¤¤¥á¥¹¤òÆþ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆæ¤äµ¿Ìä¤òÅ°ÄìÅª¤ËµæÌÀ¤¹¤ë¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤ò¡¢ÃµÄå¶É°÷¤¬Å°ÄìÄ´ºº¤¹¤ë¡£1988Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¡£
¢£¸½ÃµÄå
ÀÐÅÄÌ÷
´Ö´²Ê¿
ÅÄÂ¼Íµ
ÃÝ»³Î´ÈÏ
¿¿±ÉÅÄ¸
¤»¤¤¤ä
·ËÆóÍÕ
±Ê¸«Âç¸ã
