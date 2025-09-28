「もう後に引けない」身寄りないDV被害者妻、4歳児と避難する場所を求めて｜モラハラDV夫からの逃亡【ママリ】

とうとう綾人から逃げると決意したゆうみ。一刻も早く朝倉家から逃げ出したいが、かなとを連れていける行先は無い。そこで、昔からの友人で先輩の伊吹にこのことを相談することに。

友人・伊吹からの助言

今回のことを伊吹に話すと、いよいよヤバいことを悟ったのか、いつもよりワントーン低い声になって私にこう言いました。



伊吹「実はな、前から話聞いてて結構ギリギリだなって思っててさ。俺なりに調べてた」

ゆうみ「どういうこと？」

伊吹「そういう、夫婦間でのDVとか虐待とかの被害を受けてる人の保護施設だよ」

ゆうみ「そんなとこあるの？」

伊吹「うん、ある。今住んでるところから少し離れた町のシェルターに入るのがいい。サイト送るから見てみて」

ゆうみ「ありがとう、いつもごめんね…」

伊吹「いいんだよ。俺もそれなりに力になれたらと思ってるから」

ゆうみ「ありがとう、子どものためにも頑張る」



そのあと、伊吹に教えてもらったシェルターの情報を調べ、問い合わせも始めました。それから、それまで綾人にされたことを書き留め、音声の録音などもして、証拠を残しておくようにもつとめたのです。

ようやく見つけたシェルター

シェルターを探し始めて2週間程。ようやく入居が決まりました。ただし一時的な避難場所のため、その後かなとと暮らす場所も決めなくてはいけません。



私のやるべきことは、綾人からかなとを守ることと、かなとの将来が明るいものになるように精一杯やること。もう後には引けません。綾人が飲み会で帰りが遅い日を狙って、荷造りを進めていきました。



そしてとうとう、シェルターに入居する日となったのです――。

あとがき：とうとう綾人から逃げたゆうみとかなと

ようやくシェルターを見つけ、綾人から逃げることになったゆうみとかなと。2人のこれからが明るくなることを願います。



DVは行政などでも匿名で相談できる窓口があります。一人で悩まず、相談機関を活用するようにしてください。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: 七葉 玲

（配信元: ママリ）