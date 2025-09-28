２８日の日本テレビ「グレイテスト トークマン」には、劇団ひとりがゲスト出演した。

菊池風磨、せいや、ヒコロヒー、ニューヨークの５人をＭＣにゲストの本音を引き出すトーク番組。「嫉妬している芸能人」を聞かれた劇団ひとりは「バカリズム」と即答した。

せいやが「リアルなとこ！」と興奮するなど、なるほどな人選に大盛り上がり。劇団ひとりは「そりゃ、そうでしょ。同じピン芸人だし、めちゃくちゃ面白いし、創作活動して、それもめちゃくちゃ面白いからすんごい悔しい！」と熱弁し、嫉妬する部分について「総合力」と「仕事の積載量」をあげた。

続けて「こっちが軽自動車で、向こうは４トントラック。なんでそのスケジュールで、連ドラの脚本書けるのか。映画の脚本でさえ１年以上かかる。１クールのドラマだったら（バカリは）３、４カ月で全部書き上げてる」と説明した。

絶賛は止まらず「バカリズムが頑張っていると言い訳できないというか。彼も結婚して子供いるから。なんとなく言い訳になるわけ。子供いて、子育てあるから、時間とれないよとかなるけど、彼は全部やってるんです。すごいです！すごい！」と熱弁。せいやは「ボケ０や！」

羨望のまなざしを送る一方、バカリが賞を受賞したら「くっそー！」と全力で悔しいといい、スタジオは爆笑。最後は「でも、うん。尊敬してる」とうなずいていた。