¡¡µÜºêËÌÅÍµ³¼ê¡ÊÈþ±º¡¦¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢9·î28Æü¤ÎÃæ»³7R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢¥°¥ë¥Ê¥ë¡¼¥Õ¥¹¡Ê16Ãå¡¿16Æ¬¡Ë¤Ø¤Îµ³¾è¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìòµ³¼êÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡µÜºêµ³¼ê¤Ï¡Ö18Ç¯´Ö¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤â¤³¤¦¤·¤Æ²¹¤«¤¯¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÎÉ¤¤µ³¼ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡Ã£¤Ï¼«Ê¬¤¬µ³¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ëµ³¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£