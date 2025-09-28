今週のやぎ座は、推しと結婚する夢を見る♡ 12星座別・9/29〜10/5のラッキーデーと要注意デー

9/29（月）〜10/5（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🎉 牡羊座：2日（木）は「計画を立てるとうまくいきそう」

牡羊座のあなたは、自分の夢を実現できるチャンスです。ちょっと時間やお金のかかることであっても、2日（木）に計画を立てるとうまくいきそうです。

一方で、人間関係では人が何を言っているかわからなくて、イライラすることがあるかもしれません。特に1日（水）は、意味不明な意見は無視しちゃってOKです♪

💼 牡牛座：30日（火）は「暴走機関車なみのやる気に」

牡牛座のあなたは、圧倒的なやる気が湧きあがる1週間です。特に30日（火）は、暴走機関車にでもなったのかなって思うくらいに、自分の勢いをとめることができなそう♪

また、必要なはずのものを買いすぎて、結果的に不必要な在庫の山にしてしまうリスクがありそうです。4日（土）は、買い物の量に気をつけましょう。

💼 双子座：2日（木）は「猛烈なパワーで活躍できそう」

双子座のあなたは、仕事運が好調。2日（木）は、朝から晩まで猛烈なパワーで活躍することができそうです。目覚めた瞬間に、やるべきことリストをまとめなおしましょう♪

しかし、詐欺とわかりきっているメールにうっかり返信してしまうなど、気の迷いからリスクにさらされやすいときです。3日（金）は、人をしっかり疑いましょう☆

🤝 蟹座：5日（日）は「ヒーロー丸出しな台詞が開運のカギ」

蟹座のあなたは、人をリードする星が巡ってきます。5日（日）は、「ここは私に任せてください」というヒーロー丸出しな台詞が開運につながります。

しかし、仕事ではかみあわない会議で消耗してしまいそうな予感です。特に30日（火）は、言葉遣いが変な人との仕事を最小限にしましょう。

💰 獅子座：29日（月）は「終了間近のセールは要チェック」

獅子座のあなたは、ゆるやかに金運が上昇する1週間です。29日（月）は、滑り込みセーフ的な買い物に幸運があります。終了間近のセールはよくチェックしてください。

さらに、3日（金）は知らない間に仕事がたまっているかもしれません。1つずつ冷静に処理すればすくに解決できるので、問題はありません♪

💼 乙女座：30日（火）は「トラブルから大きなチャンスを得る」

乙女座のあなたは、急に巻き込まれる面倒な作業に注意が必要です。しかし30日（火）は、トラブルがもとで大きなチャンスを得ることができるでしょう。

同時に、何気ない会話をしているうちに、たくさんの約束をしてしまいそうな予感です。1日（水）は、安請け合いに注意しましょう。

💼 天秤座：2日（木）は「優しさが大成功の導火線に火をつける」

天秤座のあなたは、人から依頼された仕事を快く引き受けるようにしてください。2日（木）は、あなたの優しさが大成功の導火線に火をつけます。

一方で、人間関係には注意。自分だけハイテンションで、周囲から取り残されてしまうことがあるかもしれません。5日（日）は、空気を適切に読む意識を持ってください♪

🤝 蠍座：5日（日）は「誰かと仲良くなるのに最適な星」

蠍座のあなたは、気まずさを恐れずに、人と急接近することを心がけましょう。5日（日）は、誰かと仲良くなるのに最適な星が巡ってきます♡

また、買いたいものはすばやく購入しましょう。特に3日（金）は、あれこれ迷っているうちに、逆に高いものを掴んでしまいそうです。

🤝 射手座：4日（土）は「心配していた人に連絡を取るチャンス」

射手座のあなたは、ずっと心配していた人に連絡を取るなら今がチャンスかもしれません。4日（土）に連絡をすると、相手の思いやりにふれて安心できそうです♡

ですが、仕事ではいろいろ悩みすぎているうちに、正しい方向性を見失いそうです。29日（月）は、あまり物事を難しく考えないようにしましょう♪

🎉 山羊座：30日（火）は「推しと結婚する夢を見る♡」

山羊座のあなたは、現実と妄想が交差して、夢の世界に生きることができそうです。妄想を大切にしましょう。30日（火）は、推しと結婚する夢を夢の中で叶えることができるかも♡

しかし、2日（木）は楽しい話をしたはずなのに盛り上がっているのは自分だけ…みたいな寂しさを感じてしまうかも。話し相手をよく選びましょう。

🤝 水瓶座：2日（木）は「少年漫画の主人公的な旋風が巻き起こる」

水瓶座のあなたは、全員と仲良くしようとする少年漫画の主人公的な旋風が巻き起こります。でも、2日（木）ならそれも実現しちゃうかも♡

ですが、仕事では伝言ゲームのミスが起こりやすいときです。人づてに聞いた話は注意しましょう。特に1日（水）は、冷静な会話が求められます。

💼 魚座：2日（木）は「デジタルを抜け出して自分の力を信じるが吉」

魚座のあなたは、AIとの会話に没頭しすぎて、本来の仕事がはかどらなくなるかも。2日（木）に、デジタルを抜け出して生身の自分の力を信じればいいことがあります。

また、現金を落としてしまうなど、単純ミスによる損が心配されます。特に30日（火）は、細心の注意を払って行動しましょう。

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

x