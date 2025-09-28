義母からの“趣味じゃない贈り物”…この断り方、失礼だと思いますか？【ママリ】

義母に送るLINEです、この内容で失礼がないか見てもらえませんか？(趣味の合わない物を送ってくれるので断りたいです…)↓↓





昨日荷物を受け取りました。ありがとうございます！

いつも沢山いただいてありがたいのですが、実は結構収納が逼迫してきていて💦 2人目の物も増えるのと、プレゼントは特別な時に貰えるものと教えていきたいので、これからは誕生日などの特別な時にいただけると嬉しいです✨ 出典：

qa.mamari.jp

実家や義実家からの プレゼント や贈り物はありがたいことがある反面、こちらの都合に合わない時は「ありがたいけどちょっと迷惑…」と思う時もありますよね。ただ、気持ち的にはありがたいと思っている場合、「贈り物の回数を減らして」と角が立たずに伝えるにはどうしたら良いのでしょうか？この記事では、義実家からの贈り物の回数を減らして欲しい投稿者が、自分の作った文面が失礼に当たらないか迷っている投稿を紹介します。

義母から自分の好みには合わないものがしばしば送られてくるという投稿者さん。何とか贈り物の回数を減らしたいと考えていますが、自分が作った文面が失礼ではないか不安な様子です。そこで投稿者さんはいろいろな人に意見を聞くことにしたようですが…？

義母へのLINE相談にはさまざまな意見が…

義実家に送る文面について相談をした投稿者さん。するとこの投稿にはいろいろな意見が集まりました。

丁寧な言葉遣いですし、大丈夫な気がします☺️

ご主人から伝えてくれたらこんなに苦労しないのに…おつかれさまです。

お義母さんの気持ちはありがたいですが…ですよね💦 出典：

全然大丈夫だと思います！！！

私なんて何も言わずに捨てちゃいます😭笑 出典：

文面については特に問題がないのでは？という意見が届いた今回の投稿。義実家からの気持ちはありがたいけれど…というのはさまざまな人が経験したものなのかもしれませんね。コメントにもあるように、「夫から伝えてくれるとありがたいのに」というのは確かにその通りな気がしますね。



誰かに何かを送るというのは、よほどのことがない限り善意からくる行動でしょう。ただ、送られた側は「ちょっと困るな」と思う場合もあります。送った側は「捨てられてもネガティブには思わない」と心に決めてから送った方がいいかもしれませんね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）