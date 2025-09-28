¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È´°Á´µÙÍÜ¡É¤Î°Õ¿ÞÌÀ¤«¤¹¡ÖËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¡¢µÙ¤ß¤òÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ï½Ð¾ì¤Ø
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-3¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎµÙÍÜÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Î³§¤¬µÙ¤ß¤ò¼è¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÎµÙ¤ß¤òÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤Ï¤Þ¤¿¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÙÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡Ø·¯¤Ï·è¤á¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¤§¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£
¡Ö¥È¥ß¡¼¤¬ÂÇÀÊ¿ô¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼éÈ÷¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ÊÂçÃ«Áª¼ê¼«¿È¤â¡Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÃæ¤ÇÂÇÀÊ¤¬É¬Í×¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´°Á´µÙÍÜ¤Ë¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê1»î¹ç¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤Ï¡¢54ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤Î56ËÜ¤Ë2ËÜº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î·ç¾ì¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¶¹¤Þ¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£Èà¤ÏMVP¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¤Í¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ÏÌÀÆü»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï»î¹çÁ°¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÈÃÌ¾Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ30µå¤Û¤ÉÅêµå¤·¡¢Ä´À°¤ò¿Ê¤á¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÃç´Ö¤ËÀ¼¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Öº£Æü¤ÏÈà¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£