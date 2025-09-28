◇明治安田J1リーグ第32節 京都2-1C大阪（2025年9月28日 ヨドコウ）

京都はC大阪に敵地で競り勝ち、優勝戦線に生き残った。残り6試合で首位・鹿島との勝ち点差は「5」のまま。悲願のリーグ初優勝へ向けて、執念を見せた。

エースの負傷交代というアクシデントを乗り越えた。前半12分、エースのFWラファエル・エリアスが右膝を痛めて絶叫。一度はピッチに戻ったものの、同25分に交代せざるを得なかった。だがチョウ貴裁監督が「誰かがいないと勝てないチームではない。レギュラーも決まっていないし、練習で結果を出した選手が試合に出る」と選手層に自信を見せるように、前半終了間際にはデザインされたCKからMF松田が先制点。同点に追いつかれた後半42分には途中出場のFW長沢駿が打点の高いヘッドで勝ち越し点を叩き込んだ。

軽症とはいえFWマルコ・トゥーリオも離脱中。エリアスの負傷状況も気掛かりで、MFジョアン・ペドロも次戦・川崎F戦（10月4日）は出場停止となる。シーズン最終盤に大きな試練が待ち受けるが、全員でつかみ取った勝ち点3を悲願初優勝への勢いに変えたい。