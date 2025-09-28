『ごくせん』歴代の生徒役で「好きな俳優」ランキング！ 「赤西仁」を13票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、『ごくせん』（日本テレビ系）に出演した俳優についてアンケート調査を実施しました。
森本梢子さんの人気コミック（集英社）が原作で、仲間由紀恵さんが熱血高校教師“ヤンクミ”を演じた学園ドラマシリーズの『ごくせん』。2002年に第1シリーズ、2005年に第2シリーズ、2008年に第3シリーズを放送し、2009年には映画『ごくせん THE MOVIE』が公開され人気を集めました。
今回は、「歴代の生徒役で好きな『ごくせん』出演俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、「矢吹隼人」を演じた赤西仁さんです。第2シリーズに登場した生徒で、けんかが強くクラスのリーダー格として大活躍。ドラマではメインキャストの1人で、誰よりも仲間を大切にする魅力あるキャラクターとして人気を集めました。
演じた赤西さんは、この作品で大ブレークしトップアイドルに。その後、アーティストとして人気を得て、現在も多方面で活躍中です。
回答者からは、「『ごくせん』の世界観にあったビジュアルをしてたから。演技も見やすかった」（20代女性／香川県）、「この頃の赤西君は、とてもかわいかったし、役も似合っていた」（40代女性／大阪府）、「ザ・一軍男子という存在感があってチャラいヘアメイクがハマっていた」（30代女性／山形県）などの意見が寄せられました。
1位は、「沢田慎」を演じた松本潤さんでした。第1シリーズに登場した沢田は、クラスのリーダー格でメインキャストとして登場。不良ながら代議士の父親を持ち、頭脳明晰（めいせき）でスポーツ万能、さらにクールなイケメンとして大人気となりました。
頼りになる仲間思いの不良を、松本さんが丁寧に表現。嵐のメンバーとして大ブレークした松本さんの、初期の代表作として現在でもファンから沢田が愛されています。
回答者からは、「松本潤さんのオーラがすごく、圧倒的にかっこいいのでファンになりました」（30代女性／東京都）、「不良役が珍しいと思って強烈に印象に残っている」（40代女性／神奈川県）、「存在感があり、不良役ながらも人情味を感じられる演技が印象的だから」（20代女性／長崎県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
森本梢子さんの人気コミック（集英社）が原作で、仲間由紀恵さんが熱血高校教師“ヤンクミ”を演じた学園ドラマシリーズの『ごくせん』。2002年に第1シリーズ、2005年に第2シリーズ、2008年に第3シリーズを放送し、2009年には映画『ごくせん THE MOVIE』が公開され人気を集めました。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：赤西仁・矢吹隼人（第2シリーズ）／72票
2位は、「矢吹隼人」を演じた赤西仁さんです。第2シリーズに登場した生徒で、けんかが強くクラスのリーダー格として大活躍。ドラマではメインキャストの1人で、誰よりも仲間を大切にする魅力あるキャラクターとして人気を集めました。
演じた赤西さんは、この作品で大ブレークしトップアイドルに。その後、アーティストとして人気を得て、現在も多方面で活躍中です。
回答者からは、「『ごくせん』の世界観にあったビジュアルをしてたから。演技も見やすかった」（20代女性／香川県）、「この頃の赤西君は、とてもかわいかったし、役も似合っていた」（40代女性／大阪府）、「ザ・一軍男子という存在感があってチャラいヘアメイクがハマっていた」（30代女性／山形県）などの意見が寄せられました。
1位：松本潤・沢田慎（第1シリーズ）／85票
1位は、「沢田慎」を演じた松本潤さんでした。第1シリーズに登場した沢田は、クラスのリーダー格でメインキャストとして登場。不良ながら代議士の父親を持ち、頭脳明晰（めいせき）でスポーツ万能、さらにクールなイケメンとして大人気となりました。
頼りになる仲間思いの不良を、松本さんが丁寧に表現。嵐のメンバーとして大ブレークした松本さんの、初期の代表作として現在でもファンから沢田が愛されています。
回答者からは、「松本潤さんのオーラがすごく、圧倒的にかっこいいのでファンになりました」（30代女性／東京都）、「不良役が珍しいと思って強烈に印象に残っている」（40代女性／神奈川県）、「存在感があり、不良役ながらも人情味を感じられる演技が印象的だから」（20代女性／長崎県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)