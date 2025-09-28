65歳を過ぎても正社員なのですが、給与から年金保険料は引かれるのですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、65歳以降の年金保険料についてです。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：65歳を過ぎても正社員なのですが、給与から年金保険料は引かれるのですか？「遺族年金を64歳でもらい、65歳になったら自分の老齢年金をもらいます。私は65歳過ぎても正社員なんですけど、年金保険料は引かれるのですか？ 教えてください」（きなこさん）
A：厚生年金保険料が給与から天引きされます正社員として厚生年金に加入していれば、厚生年金保険料が給与から天引きされます。遺族年金受給の有無は関係ありません。
