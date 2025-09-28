¹Åç¤ËÈá·à¤ÎÏ¢Â³¡ÄÀèÈ¯ÂÇµåÄ¾·â¡õ¼çÎÏ¤¬¼«ÂÇµå¤ÇÌåÀä¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÏ¢È¯¤Ëµå¾ìÈáÌÄ
Æ£Ï²¤Î154¥¥í¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¢ªº¸É¨ÉÕ¶á¤ËÄ¾·â
¢£¹Åç ¡¼ DeNA¡Ê28Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¤¬28Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦DeNAÀï¤Ç¼«ÂÇµå¤òÊü¤ÁÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£ÅÝ¤ì¹þ¤ßÌåÀä¤·¡¢Êú¤¨¤é¤ì¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£µå¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤ÎÆâ³Ñ154¥¥í¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤Ïº¸É¨ÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢Ã´²Í¤¬±¿¤Ð¤ì¤¿¡£Î¾ÏÆ¤ò¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÊú¤¨¤é¤ìÂà¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÂåÂÇ¤ÎÂåÂÇ¡É¤Çº´Æ£·¼²ðÆâÌî¼ê¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢3²ó¤Ë¤ÏÀèÈ¯¤Î¹âÂÀ°ìÅê¼ê¤Ë¥À¥ä¥ó¡¦¥Ó¥·¥¨¥ÉÆâÌî¼ê¤ÎÂÇµå¤¬Ä¾·â¡£ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÏ¢Â³¤Ëµå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë