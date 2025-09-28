「泥水をすすってでも、這い上がりたい」J１残留へマリノス喜田拓也の熱いパッション。「チームを救いたい、勝たせたい」からゴールを狙っていた
最後は、逃げ切った。
残留争いを戦う横浜F・マリノスは９月28日、J１第32節でFC東京と敵地で対戦。51分に喜田拓也の得点で先制すると、59分、62分に谷村海那が連続ゴール。３点のリードを奪う。終盤の89分、90＋７分に失点も、３−２の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューに喜田が対応。「非常に大事な勝点３」と振り返り、「押し込まれたし、我慢の時間が続きましたけど、勝つってこれだけ大変だし、これだけみんなが身体を張らないと、勝ちを得られないってところを身を持って体感した」と語る。
自身のゴールに関しては、「クロスが来るって信じていた。ボランチの位置からですけど、チャンスがあれば入っていこう」と狙っていた。「こういう状況で、自分がゴールでチームを救いたい、勝たせたいっていう強い思い」でネットを揺らした。
この日の勝利で残留圏の17位をキープ。今後の戦いで何が大事になってくるのか。背番号８は「このチームのため、マリノスのためという思いを全員が持つ。それだけ」と訴える。「全員がその思いを持てれば、絶対に這い上がっていける。泥水をすすってでも、這い上がりたい」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トリコロールの魂、喜田拓也の鮮やかなヘッド弾
