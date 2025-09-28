¾ìÆâÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡ª¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¡¡¿ÀµÜ¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Î8²ó¤Ë¿½¹ð·É±ó¤µ¤ì¤ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï28Æü¡¢º£µ¨ËÜµòºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ëµð¿ÍÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡4¡Ý4¤Î8²ó¡£1»à°ìÎÝ¤«¤éÀÖ±©¤¬Á÷¤Ã¤Æ1»àÆóÎÝ¡£Â¼¾å¤ËÂÇÀÊ¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢µð¿Í¥µ¥¤¥É¤Ï¿½¹ð·É±ó¤òÁªÂò¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏÍèµ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òµåÃÄ¤ËÍÆÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤¬¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤ÏËÜµòÃÏ¡¦¿ÀµÜ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çµð¿Í¤ÏËÜµò¤Ç¤ÎCS³«ºÅ¤È¤Ê¤ë2°Ì¤ò¤«¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Öµð¿ÍÂ¦¤â¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ºÓÇÛ¤¹¤ë¤ï¡×¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÂ¼¾åÍÍ¿½¹ð·É±ó¤«¡Ä¡×¡Ö¿ÀµÜºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤¬¿½¹ð·É±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£