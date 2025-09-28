¡Úµð¿Í¡ÛÃæ»³ÎéÅÔ¤¬¾¡Éé¶¯¤µÈ¯´ø¡¡2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¡¡2°ÌÉâ¾å¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿Í¡Ê28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
µð¿Í¤Ï8²ó¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Î°ìÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éé¤±¤ì¤Ð2°ÌÉâ¾å¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ëµð¿Í¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢¤³¤Î²óÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿À¶¿å¾ºÅê¼ê¤«¤é²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬2ÎÝÂÇ¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤¬°ÂÂÇ¤Ç2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÁ°¤ÎÂÇÀÊ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡£Ãæ»³Áª¼ê¤Ï¤·¤Ö¤È¤¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ëµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£