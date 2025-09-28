ÁêÀî¼·À¥¡¡¡Öº£°ìÈÖ¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¡×¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼êÌÀ¤«¤¹¡ÖËö¶²¤í¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎBS-TBS¡Ö¾®äØ¡õ¥´¥Þ¥¤Î¤¦¤¿¤Ð¤Ê¤·¡×¡ÊÂè4ÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Öº£°ìÈÖ¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î²»³Ú´Ñ¤ä¿ÍÀ¸¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£ÁêÀî¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦tuki.¤Î¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¹¤è¤³¤ì½ñ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈËö¶²¤í¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î²Î»ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÁêÀî¡£¡ÖÈà½÷¤ÏËÜÅö¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£