◎あす29日の全国の天気

東北と北陸は、午前を中心に雨の激しく降る所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒してください。午後も東北北部や日本海側は雨が降りやすいでしょう。関東から西日本の太平洋側は晴れる所が多いですが、急な雷雨にご注意ください。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は前日より高い所が多いでしょう。大阪は5℃高い25℃、長野は6℃高い20℃、盛岡は7℃高い18℃、釧路は6℃高い15℃の予想です。福岡は24℃、新潟は20℃、名古屋と東京は23℃、仙台は19℃、札幌は15℃でしょう。

日中の最高気温は日本海側で前日より低くなりそうです。福岡は4℃低い27℃、青森は5℃低い21℃、札幌は3℃低い23℃の予想です。関東は前日より3℃くらい高く、東京は32℃。今年88日目の真夏日となるでしょう。大阪・名古屋・仙台は29℃、新潟は26℃の予想です。

◎週間予報

・西日本と沖縄

10月2日(木)にかけて晴れる所が多いでしょう。週末は西日本で雲が増えて、九州や四国を中心に雨が降りそうです。沖縄はこの先も晴れる日が多く、真夏日が続く見込みです。

・東日本

10月のスタート1日(水)は曇りや雨の所が多いでしょう。東京は雨で24℃と、肌寒くなりそうです。2日(木)から3日(金)にかけては晴れる所が多いでしょう。

・北日本

30日(火)は広く晴れますが、1日(水)は太平洋側を中心に曇りや雨となりそうです。気温は、まだこの時期としては高いですが、札幌は夏日の日がなくなります。仙台も3日(金)は晴れても24℃、爽やかな秋の空気に包まれそうです。