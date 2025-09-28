¡Ö¾®ÊÁ¤ÇÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×ÂçÁêËÐµÒÀÊ¤ËÃåÊª»Ñ¤ÎÍÌ¾½÷À ¶å·î¾ì½ê¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¿ÍÊª
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡äÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¾®ÊÁ¤ÇÈþ¿Í¤µ¤ó¡×ÃåÊª»Ñ¤ÎÍÌ¾½÷À
¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î½½¸ÞÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ®Àï¤Ï28Æü¡¢¤¸¤Ä¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²£¹ËÆ±»Î¤Î·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬²£¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î»òÇÕ¤òÊú¤¡¢¼«¿È5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¾ì½êÃæ¡¢¿ô¡¹¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¤¬¡¢¶åÆüÌÜ¤ËÅìÊý¤Î²ÖÆ»¤Ë¤Û¤É¶á¤¤Î¯¤Þ¤êÀÊ¤ËºÂ¤ëÃåÊª»Ñ¤ÎÍÌ¾½÷À¤¬¡Ö¾®ÊÁ¤ÇÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÁ°Æ¬ÆóËçÌÜ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤¬Á°Æ¬É®Æ¬¡¦¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈ¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤Ç5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾ÎÏ»Î¤¬»ÅÀÚ¤êÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¡¢¶ÌÏÉ¤ÎÇØ¸å¤ËÎ¯¤Þ¤êÀÊ¤ÎºÇÁ°Îó¤ËºÂ¤ë²«¿§¤¤ÃåÊª¤¬Èþ¤·¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î½÷À¤Î»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢½÷Î®Íî¸ì³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã¼êÈ¸²È¤Î¥Û¡¼¥×¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÄ³²ÖÏ°Åí²Ö¤µ¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾®ÊÁ¤ÇÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¡¢µÕÅ¾¤Ë¤è¤ë4¾ì½ê¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë½½°ì·î¾ì½ê¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤¹¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë