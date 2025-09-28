◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(28日、マツダスタジアム)

マツダスタジアムで行われている広島とDeNAの今季最終戦。7回には様々な波乱の展開が生まれました。

ここまで「1-1」と均衡の展開となっていたこの試合。7回表のマウンドには、デビューからここまでノーヒットとしていた18歳の長身右腕・菊地ハルン投手があがります。しかし1アウトから四球でランナーを背負うと、代打・フォード選手にプロ初のヒットを浴びます。さらに桑原将志選手のタイムリーを浴び、プロ初失点を喫しました。

これで勝ち越しに成功したDeNAは7回裏、藤浪晋太郎投手を初のリリーフ起用。しかし藤浪投手は先頭からヒットを浴び、続く矢野雅哉選手には腰付近への死球を与えました。この場面では、矢野選手はすぐさま立ち上がり軽快に1塁へ進む姿を見せています。

その後、1アウト2、3塁の場面では代打として広島・ファビアン選手が打席へ送られます。しかしファビアン選手は足先に自打球を当て、倒れ込みました。一時、担架も運びこまれる事態となりましたが、ファビアン選手は支えられながら歩いてベンチへ引きあげ、交代となりました。

ここで代わって起用されたのは、広島・佐藤啓介選手。四球を選び1アウト満塁とチャンスを拡大します。

このピンチに三浦大輔監督はピッチャー交代。3番手・坂本裕哉投手を起用します。しかし中村奨成選手に手堅く犠牲フライを決められ、再び同点に追いつかれました。