『べらぼう』第38回 蔦重が歌麿のもとを訪ねると…【ネタバレあり】
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第38回「地本問屋仲間事之始」が、10月5日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
■第38回のあらすじ
蔦重（横浜流星）は、歌麿（染谷将太）のもとを訪ねると、体調を崩し、寝込むきよ（藤間爽子）の姿があった…。そんな中、蔦重は鶴屋（風間俊介）のはからいで、口論の末、けんか別れした政演（京伝）（古川雄大）と再び会うが…。一方、定信（井上祐貴）は平蔵（中村隼人）を呼び、昇進をちらつかせ、人足寄場を作るよう命じる。さらに定信は、改革の手を緩めず、学問や思想に厳しい目を向け、出版統制を行う。
