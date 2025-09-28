フジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」が２７日に放送され、おぎやはぎ・矢作兼、ふかわりょうが出演した。

矢作はジュニアの東京進出を「すごい人が来るっていう触れ込みでしたもん。大阪でも（人気で）やばいっていう人がついに東京来るぞっていう触れ込み」と振り返った。

ジュニアは「大阪、東京の。ネットもないし、番組も全部違うから。（東京を）全く知らない。ホンマにもう外国。大阪で（ファンが殺到するために）『外歩くな！』みたいな警察から言われて。ほんで、こっち来て、誰１人、見向きもせえへん。この寒暖差に酔うというか」と述懐した。

さらに「大阪のテレビの出方のまま東京のテレビに出るから。東京の人たちからしたら『誰や？このクソ生意気なの』ってなるやろうし、もちろん、俺もそこまで賢くないからシフトチェンジが全然できんかって…」と当時を振り返った。

ジュニアは、先輩芸人・三又又三の名を挙げ「『お前、それじゃあかんねんで』って教えてくれたのは三又又三さん」と回想。ふかわが「意外な人が…」と驚くと、矢作は「うわ、一番、恩人の名にふさわしくない…」と笑っていた。