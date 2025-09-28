¡Úµð¿Í¡Û¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¡¢¼çºÅ»î¹ç¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î£±£³Ëü£²£±£±£¹¿Í
¡¡µð¿Í¤Ï¡¢º£µ¨¼çºÅ¤·¤¿Åìµþ£Ä¡¢ÃÏÊýµå¾ì³«ºÅ¤Î£´»î¹ç¤ò´Þ¤à¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°ÀïÁ´£¶£°»î¹ç¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î£±£³Ëü£²£±£±£¹¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¼Ô¼Â¿ôÈ¯É½Æ³Æþ¤Î£²£°£°£µÇ¯°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇÂ¿¡££³·î¤Ë³«¶È¤·¤¿£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Ï£µ£´»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£¹Ëü£´£¹£°£³¿Í¤¬Æþ¾ì¤·¡¢£Çµå¾ì¤Ç¤Î£³»î¹ç¤ò²Ã¤¨¤¿ËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Î¹ç·×¤Ï£µ£¶»î¹ç¤Ç£¹Ëü£¹£´£±£¹¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜµòÃÏµå¾ì¤Î²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿£²£°£²£´Ç¯¤Î£¶Ëü£¶£´£¸£±¿Í¡Ê£Çµå¾ì¡¦£µ£¹»î¹ç¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çºÅ»î¹çÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ÎÆâÌõ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú£²£°£²£µÇ¯¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¼çºÅ»î¹ç¡Û
¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡¡¡¡Ì£µ£³»î¹ç¡Í¡¡£¹£´¡¤£¹£°£³¿Í
¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡¡¡¡¡Ì£³»î¹ç¡Í¡¡£´¡¤£µ£±£¶¿Í
¡¦¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÌ±µå¾ì¡¡¡¡¡Ì£±»î¹ç¡Í¡¡£²¡¤£µ£³£³¿Í
¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ü¥ó¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¬²¦»Ò¡¡¡¡¡Ì£±»î¹ç¡Í¡¡£²¡¤£µ£µ£°¿Í
¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡¡¡¡Ì£±»î¹ç¡Í¡¡£²£¶¡¤£³£±£³¿Í
¡¦¥ª¡¼¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹¾¸ÍÀî¡¡¡¡¡Ì£±»î¹ç¡Í¡¡£±¡¤£³£°£´¿Í
¡ÔÇ¯´Ö¹ç·×¡Õ¡¡¡¡¡¡¡Ì£¶£°»î¹ç¡Í£±£³£²¡¤£±£±£¹¿Í