DeNA¡¦Æ£Ï²¡¡ÆüËÜÉüµ¢¸å½é¤ÎÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤Ï»àµå¡¢Ë½ÅêÍí¤ß¤Ç1»à¤·¤«Ã¥¤¨¤º¹ßÈÄ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬º£µ¨½é¤á¤ÆÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡2¡½1¤Î7²ó¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤ÎÎÓ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¤·¤¿ÌðÌî¤Ë»àµå¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎË½Åê¤ÇÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ï1-2ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î4µåÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¼«ÂÇµå¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬Éé½ý¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£
¡¡µÞ¤¤çÂåÂÇ¤ÎÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤Îº´Æ£·¼¤òÊâ¤«¤»¤Æ1»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ºäËÜ¤¬ÃæÂ¼¾©¤Ëº¸µ¾Èô¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¡£Æ£Ï²¤Ë¼ºÅÀ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£