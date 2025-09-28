¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤»¡×¼Á²°¤Ë¶¯Åð¡¡Ê¤ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¥Ðー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¸½¶âÃ¥¤¤Æ¨Áö¡¡»°½Å¡¦Îë¼¯»Ô
28ÆüÍ¼Êý¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Î¼Á²°¤Ë¥Ðー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¤Î¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤íÎë¼¯»Ô°¤¸ÅÁ¾Ä®¤Ë¤¢¤ë¼ÁÅ¹¤Ë¡¢¹õ¤¤Ê¤ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¥Ðー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤»¡×¤ÈÅ¹¼ç¤Î80Âå¤Î½÷À¤ò¶¼¤·¡¢½÷À¤¬¸½¶â¤ª¤è¤½2Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤¹¤ÈÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å¹¼ç¤Î½÷À¤ÈÅ¹Æâ¤Ë¤¤¤¿½÷À¤ÎÉ×¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË¤ÎÇ¯Îð¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÈÄ¹¤Ï180¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î¤¬¤Ã¤Á¤êÂÎ·¿¤Ç¡¢¾å²¼¹õ¤ÎÉþÁõ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¶áÅ´Îë¼¯Àþ¤ÎÊ¿ÅÄÄ®±Ø¤«¤éÆî¤Ë600¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿½»Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
