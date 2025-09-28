¥ä¥¯¥ë¥È¡¡°úÂàÉ½ÌÀ¤ÎÀîÃ¼¿µ¸ã¡¡¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ïº¸Èô¡¡ËÜµòÃÏ¤ÎÀîÃ¼¥³¡¼¥ë¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¡µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤âÆ¬²¼¤²¤ë
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀîÃ¼¿µ¸ãÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢¼·²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¼·²ó¡¢£²»à¡£ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤ÇºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¡£µð¿Í¡¦Á¥Ç÷¤È¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ç³°³Ñµå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢º¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£Ëþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀîÃ¼¥³¡¼¥ë¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢Î¾¼ê¤òµó¤²¤Æ´¶¼Õ¡£¤½¤Î¸å¡¢µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²£·Æü¤Ï±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡£ÄÌ»»£±£±£°£°ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È°ì¶Ú£²£°Ç¯¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â·Ð¸³¤·¤¿°ÂÂÇÀ½Â¤´ï¤¬¸½ÌòÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£