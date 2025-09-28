ÊÆ¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡¡¹Á¤ËÌÌ¤·¤¿°û¿©Å¹¤Ë¥Ü¡¼¥È¤«¤éÈ¯Ë¤¡¡11¿Í»à½ý
¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¡¦¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¹Á¤ËÌÌ¤·¤¿°û¿©Å¹¤Ç¡¢´ßÊÕ¤ËÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥È¤«¤é½Æ¤¬È¯Ë¤¤µ¤ì¡¢11¿Í¤¬»à½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÁÜººÅö¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ç27ÆüÌë¡¢¹Á¤ËÌÌ¤·¤¿¥Ð¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ1¿Í¾è¤ê¤Î¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢3¿Í¤¬»àË´¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ü¡¼¥È¤Ç¸½¾ì¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÉÕ¶á¤Î¿åÏ©¤Ç·ÙÈ÷Ââ¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬º£¸å¡¢Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
CNN¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë½Æ·â»ö·ï¤Î¿ô¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é320·ï°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£