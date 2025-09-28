²æËý¤ÎÁ°È¾¤Ë2ËÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¡£Éð´ï¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎU-17ÂåÉ½¸õÊäGKº´Æ£Î¦ÅÍ(»³·Á¥æ¡¼¥¹)¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é»É·ã¤â
[9.28 Îý½¬»î¹ç U-17ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä 7-2 ÂçºåÂÎ°éÂç J-GREENºæ]
¡¡Á°È¾¡¢Î®¤ì¤Î°¤¤Ãæ¤ÇGKº´Æ£Î¦ÅÍ(»³·Á¥æ¡¼¥¹)¤¬U-17ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£15Ê¬¡¢¥µ¥¤¥É¤òÂÇ³«¤µ¤ì¡¢¥Ë¥¢¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤Ï±¦¤Ø¤ÎÄ·Ìö¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Áê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥·¥å¡¼¥È¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥ß¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡1-0¤ÎÁ°È¾39Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ÇÊø¤µ¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¡£²ù¤¤¤Î»Ä¤ë1¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Ô¥ó¥Á¤ÇºÆ¤Ó·èÄêµ¡¤òÁË»ß¤·¡¢µÕÅ¾¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ±û¤«¤é¥³¡¼¥¹¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò±¦¤Ø¤Î±Ô¤¤Ä·Ìö¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ì°Ê³°¤Ç¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤äDF¿Ø¤¬1¼ºÅÀ¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÈÇòÀ±¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ì£Êý¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¥³¡¼¥¹ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂ³¤±¤Æ¼¡¤Î»î¹ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾·½¸¤À¡£Éð´ï¤Î¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ï¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÆÃ¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö(ÆÃ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï)¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¿¤Ó¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤ÆÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢Àè¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ä1ÂÐ1¤ÎÂÐ±þ¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬²ÝÂê¤Ë¡£Ì£Êý¤Î¼éÈ÷¤Î»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤ÇÁ°¤¬Æ±¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë½³¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤Ë½³¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¼éÈ÷¤Î»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï²ÝÂê¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(11·î)¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é»É·ã¤â¼õ¤±¤¿¡£¡Öº£Æü¡¢¾¾±º(ÂçæÆ)¤Ï»î¹ç½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¿Ìî(ÎÇÂÀ)¤Ï¤½¤ì¤³¤½¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¤È¤³¤í¤ÇÊ¿Èø¤Î¶¯¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Û¤ó¤È³Ø¤Ö¤Ù¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¸åÈ¾¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤È¤Îº¹¤ò³ÎÇ§¡£¤³¤³¤«¤é¤Î3Æü´Ö¤ÇÉð´ï¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡º´Æ£¤Ïº£²ó¤ÎÂçºå¹ç½É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤º1ÈÖ¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£ÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤âÃÏÆ»¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¤ÎÄ¾¶á¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤³¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤È»Ä¤ê2»î¹ç¤¢¤ë¤ó¤Ç¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Äü¤á¤º¤Ë¼«Ê¬¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤à¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)
