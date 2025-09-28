FCÅìµþvs²£ÉÍFM »î¹çµÏ¿
¡ÚJ1Âè32Àá¡Û(Ì£¥¹¥¿)
FCÅìµþ 2-3(Á°È¾0-0)²£ÉÍFM
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[F]¹â±§ÍÎ(89Ê¬)¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä(90Ê¬+7)
[²£]´îÅÄÂóÌé(51Ê¬)¡¢Ã«Â¼³¤Æá2(59Ê¬¡¢62Ê¬)
<·Ù¹ð>
[F]Ä¹Í§Í¤ÅÔ(65Ê¬)¡¢±óÆ£·ÌÂÀ(80Ê¬)
[²£]¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹(20Ê¬)¡¢Ã«Â¼³¤Æá(34Ê¬)
¼ç¿³:¾®²°¹¬±É
¨¦11Ê¬´Ö¤Ç3È¯Íá¤Ó¤»¤¿²£ÉÍFM¡¢²÷¾¡¥à¡¼¥É¤«¤é89Ê¬°Ê¹ß¤Ë2¼ºÅÀ¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø!! FCÅìµþ¤ÏÌÔÈ¿·â¤â5»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±
FCÅìµþ 2-3(Á°È¾0-0)²£ÉÍFM
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[F]¹â±§ÍÎ(89Ê¬)¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä(90Ê¬+7)
[²£]´îÅÄÂóÌé(51Ê¬)¡¢Ã«Â¼³¤Æá2(59Ê¬¡¢62Ê¬)
<·Ù¹ð>
[F]Ä¹Í§Í¤ÅÔ(65Ê¬)¡¢±óÆ£·ÌÂÀ(80Ê¬)
[²£]¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹(20Ê¬)¡¢Ã«Â¼³¤Æá(34Ê¬)
¼ç¿³:¾®²°¹¬±É
¨¦11Ê¬´Ö¤Ç3È¯Íá¤Ó¤»¤¿²£ÉÍFM¡¢²÷¾¡¥à¡¼¥É¤«¤é89Ê¬°Ê¹ß¤Ë2¼ºÅÀ¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø!! FCÅìµþ¤ÏÌÔÈ¿·â¤â5»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±